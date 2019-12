Schützen-Brauchtum in Neuss : Edelknabenkönig Finn Beyerle inthronisiert

Neuss Ein volles Thomas-Morus-Haus erlebte der Edelknabenkönig der Stadt Neuss 2019/2020 Finn Beyerle, als er am Sonntagnachmittag mit seinem Edelknabenkorps von 1835 zur Marschmusik der Erftmusikanten einzog.

Sein Patenonkel Stefan Gingter stellte den neuen Edelknabenkönig vor. Der am 10. Juli 2007 in Grefrath geborene Finn Beyerle ist seit 2014 aktiver Schütze in Neuss im königlichen Ehrengeleit. Erfahrungen mit eigener Königswürde konnte er bereits sammeln, denn auch in Grefrath war er schon Edelknabenkönig.