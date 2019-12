Ballnacht in Neuss : Große Stimmen prägen die Unicef-Gala

Die Tanzfläche, auf der bei der Unicef-Gala immer drangvolle Enge herrscht, wurde zur Aktionsfläche. Die Grenzen zwischen Künstlern und Publikum fielen. Winni Biermann, der singende Trucker, und Stephanie Reese (beide im Vordergrund) feiern ausgelassen mit den Gästen. Fotos (5): Woi. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Mehr als 700 Feierwillige tanzten fröhlich in den ersten Advent. Diese rauschende Neusser Ballnacht war einmal mehr gesellschaftliches Ereignis und sozialer Weckruf für Kinder in Not. Großartige Musik wird in der Erinnerung bleiben.

Hallelujah, was für ein Abend der großen Stimmen. Fünfeinhalbstunden konnten sich mehr als 700 Gäste im Jupitersaal des Crowne Plaza nicht satt hören, was ihnen die Sänger und Musiker auf der Bühne boten. Von dieser 5. Auflage der Unicef-Gala, die in der Tradition der legendären Neusser Tanz- und Tennis-Gala steht, werden die wunderbaren Songs, von großen Künstlern interpretiert, in Erinnerung bleiben. Für den Gänsehaut-Moment des Abend sorgte Stephanie Reese mit ihrer Version von Leonard Cohens „Hallelujah“. Allein dieses Erlebnis war das Eintrittsgeld wert.

Die Geschichte dieser Gala, die rauschende Ballnacht und gesellschaftliches Ereignis in einem ist, ist untrennbar mit dem Namen Heribert Klein verbunden. Der 71 Jahre alte Kommunikationsexperte, der zuletzt in Diensten der Commerzbank stand, organisiert und moderiert diese Veranstaltung, die seine Handschrift trägt. Hohes Niveau, bezahlbare Preise und großes soziales Engagement für Kinder in Not verknüpft Klein zu einem Gesamtkunstwerk, das internationales Flair nach Neuss holt und dabei doch familiär bleibt. Gastgeber Heribert Klein schreitet durch den Saal und scheint nicht nur alle Mitwirkenden persönlich gut zu kennen, sondern auch jeden einzelnen Gast an den mehr als 70 Tischen.

Info Prominente Gäste, internationale Künstler Gäste u. a. Bürgermeister Breuer, Landrat Petrauschke, Hermann Gröhe MdB, Christian Mooslechner (Bürgermeister Filzmoos), Birgitta Radermacher (Regierungspräsidentin) und Martin Flecken (Schützenpräsident). Künstler u. a. Zodwa Selele, Jeanette Friedrich, Dennis A. Legree.

Das Unicef-Herz in Bronze geht an Frank Sportolari (M.), Generalbevollmächtiger von UPS. Gestaltet hat es Karl-Heinz Schmäke (r.) aus Düsseldorf; Unicef-Botschafter Hardy Krüger jun. gratuliert. Foto: Andreas Woitschützke

Sandmalerin Liryna Bilenka-Chaplin verzauberte mit ihrer leisen Kunst. Foto: Andreas Woitschützke

Stephanie Reese („Hallelujah“) allein war das Eintrittsgeld wert. Foto: Andreas Woitschützke

Drei Sportlerinnen für Unicef; v. l.: Weltklasse-Turnerin Sarah Voss, Hochsprung-Olympiasiegerin Ulrike Nasse-Meyfarth und Voltigier-Weltmeisterin Nadia Zülow-Ehning. Foto: Andreas Woitschützke