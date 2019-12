Schlemmen in der Stadthalle Neuss : Kartenvorverkauf für den Genießer-Treff startet

Schlemmen in der Stadthalle Neuss

Neuss Die Neusser Stadthalle lockt am Donnerstag, 30. Januar, wieder mit dem Genießer-Treff. Ab 18 Uhr laden mehr als 30 Gastronomen aus der Region zum Schlemmen und Probieren ein.

Der Kartenvorverkauf für den Genießer-Treff, der von Neuss Marketing veranstaltet wird, startet am Montag, 2. Dezember. Die Tickets sind in der Tourist Info, Büchel 6, sowie bei Platten Schmidt, Theodor-Heuss-Platz 11, und in der Rauchbar, Neustraße 9-11, erhältlich. Im Preis von 29,70 Euro sind der Eintritt und die Speisen enthalten.