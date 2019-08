Politik in Neuss : So will der SPD-Chef die Nordstadt voranbringen

Der Neusser Ratsherr und Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Nordstadt, Hakan Temel (37), ist ein Fan und Besucher des AWO-Treffpunktes im ehemaligen Further Hof. Er geht gern dorthin, wo die Menschen sind: „Wir müssen sprechen, Platz und Zeit für Begegnungen schaffen. Aber nicht nur einmal, sondern regelmäßig.“. Foto: Ludger Baten

Neuss Seit März führt Hakan Temel den zweitgrößten SPD-Ortsverein in der Stadt. Für den Ratsherrn, der im Barbaraviertel direkt gewann, sind Begegnungen mit den Menschen die politische Kür; Gremienarbeit hingegen sei die Pflicht.

Er habe einen Ortsverein (OV) übernommen, sagt Hakan Temel (37), der die „SPD in der Nordstadt zu einer Marke gemacht hat“. Ein Beleg: Nur zwei von 29 Wahlbezirken im Stadtgebiet holten Sozialdemokraten bei der Kommunalwahl 2014 direkt, beide „henger de Bahn“: Temel gewann im Barbaraviertel und sein Vorgänger als SPD-Chef in der Nordstadt, Heinrich Thiel, setzte sich auf der Südlichen Furth durch. Es gelte nun, die Partei auf Erfolgskurs zu halten: „Ich will ihr Form und Richtung geben.“ Kein leichtes Unterfangen in Zeiten, in denen sozialdemokratische Umfragen landauf, landab tendenziell fallend sind.

Temel ist nach Mirza Kehonijc-Thiede (2013/15) und Heinrich Thiel (2015/19) der dritte Vertreter einer jungen SPD-Generation, die im mit rund 100 Mitglieder zählenden zweitgrößten Neusser Ortsverein vor einem Jahrzehnt begann, die Verantwortung zu übernehmen. Nur der OV Stadtmitte ist in Neuss größer. Mit Temel steht nun ein Mann an der Spitze, der – wie er selbst sagt – „eher zufällig in die Politik“ gekommen ist. Er wurde als Bewerber für den Integrationsrat rekrutiert, erhielt als Nachrücker Sitz und Stimme im Gremium und fand über die damaligen SPD-Vertreter Daniela Lankner und Ingo Stolz zu den Sozialdemokraten.

Info Impulse für Synagoge und Düsseldorfer Straße Wahlkreis Im Barbaraviertel fordert Temel städtebauliche Veränderungen; auch an der Düsseldorfer Straße: „Die Stadteingangssituation verbessern.“ Synagoge Temel begrüßt, dass die jüdische Gemeinde die Errichtung einer Synagoge eingeleitet hat. Er regt an, weitere Gedenk-Stolpersteine zu verlegen.

Als 2014 eine Kandidatur für den Stadtrat möglich wurde, musste sich Hakan Temel entscheiden: „Nehme ich die deutsche Staatsbürgerschaft an?“ Mit dieser Frage hatte er sich bereits zuvor intensiv beschäftigt, „aber jetzt musste ich sagen, was ich will“. Seine Antwort ist bekannt. Bereut hat er es nie, in die Politik gegangen zu sein: „Die Arbeit mit den Menschen bereitet mir sehr viel Freude.“ Wie ein roter Faden zieht sich die Überzeugung durch seine Aussagen. Sein Team und er wollen sich viel Zeit für die Menschen nehmen, regelmäßig. Begegnungen schaffen, Gespräche führen und – frei nach Martin Luther – dem Volk aufs Maul schauen, also zuhören: „Kommunalpolitik wird nicht nur in den Gremien gemacht, es kommt auf die Arbeit im Wahlkreis an.“ Keineswegs zufällig fallen die Namen von Waltraud Beyen und Heinz Sahnen, zwei CDU-Ratskollegen, die für ihre intensive Wahlkreis-Arbeit in Derikum und Erfttal bekannt sind.

Mit Hakan Temel zog ein gebürtiger Neusser in den Neusser Stadtrat ein. Er erblickte im „Lukas“ das Licht der Welt, seine Großeltern waren bereits in den 1960er Jahren in die Stadt gekommen. Über die Großeltern sei sein Neuss-Gefühl gewachsen. Sie wurden einmal in der Woche besucht, auch als er noch mit seinen Eltern in Mönchengladbach wohnte. Im Alter von zwölf Jahren kam er nach Neuss, heute lebt der Sozialpädagoge, der sich mit einem kleinen Team als Berater für Pflegedienste mit interkulturellem Ansatz selbstständig gemacht hat, im Haus der Großeltern im Dreikönigenviertel. „Dort schlafe ich“, sagt er, „mein Herz schlägt in der Nordstadt.“