Kinderbetreuung in Neuss : Elf Kitas unter dem Lukita-Dach

Neuss Die „Lukita“ ist auf Wachstumskurs. Im September kommt Kita in Gnadental dazu.

Die „Lukita“ wächst: Vor fünf Jahren wurde die GmbH als Tochterunternehmen der Lukaskrankenhaus GmbH gegründet, um die neun städtischen Kitas aufzunehmen. Im aktuellen Kita-Jahr sind die „Erftfrösche“ hinzugekommen – noch in einem Provisorium in Reuschenberg, ab Oktober in umgebauten Räumlichkeiten der früheren Gesamtschule an der Erft ganz in der Nähe. In Gnadental wird ab 1. September die elfte Kita der Lukita an der Konradstraße Platz für 20 Kinder von sechs Monaten bis drei Jahren anbieten.