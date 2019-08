Diebesgut in Neuss : Polizei sucht Eigentümer von Beweisstücken

Diebesgut in Neuss

Nordstadt (NGZ) Die Polizei hatte am 18. Juli über einen 32 Jahre alten Neusser berichtet, der auf frischer Tat in einem Auto mit aufgebrochenem Handschuhfach angetroffen wurde.

Über einen Zeugen erhielt die Polizei damals Kenntnis von einer verdächtigen Person an der Josefstraße. Der bis dato Unbekannte hantierte an den Türen geparkter Autos. Nur wenige Augenblicke später konnten Polizeibeamte den Tatverdächtigen stellen. Der Mann aus Neuss saß in einem VW Passat und hatte bereits dessen Handschuhfach geknackt. Er wurde wegen des Verdachts auf einen besonders schweren Fall des Diebstahls vorläufig festgenommen.