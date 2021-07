Politik in Grevenbroich : Daniel Kober soll neuer Chef der SPD werden

Grevenbroich Der Vorstand des SPD-Stadtverbandes hat am Montagabend personelle Weichen gestellt: Daniel Kober soll neuer Parteichef der Sozialdemokraten in Grevenbroich werden. Im kommenden Monat wird er sich den Mitgliedern zur Wahl stellen

Daniel Kober wurde im Oktober 1991 in Sheskent (Kasachstan) geboren, lebt heute im Grevenbroicher Stadtzentrum und ist im Konzerneinkauf von RWE beschäftigt. Ende 2013 wurde er Mitglied der SPD, er ist Sachkundiger Bürger, Vize-Vorsitzender sowohl in seinem Ortsverein als auch im Stadtverband. Seine Schwerpunkte sieht der 29-Jährige unter anderem in der Jugendpolitik und in Arbeitnehmerfragen. Die SPD-Führungsspitze will Daniel Kober am nächsten Freitag offiziell der Öffentlichkeit vorstellen.