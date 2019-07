Einsatz in Neuss : Mann nach Streit festgenommen

(Symbolbild). Foto: dpa/Silas Stein

Neuss Die Polizei hat am Dienstag gegen 11.45 Uhr einen 51 Jahre alten Mann in der Neusser Innenstadt festgenommen. Vorausgegangen war ein Einsatz aufgrund von Streitigkeiten in einem Café.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass gegen den 51-Jährigen ein europäischer Haftbefehl wegen eines Raubdeliktes vorlag. Das teilt die Polizei mit. Der Gesuchte wurde festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt.

(NGZ)