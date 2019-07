Diebstahl in Rosellen : Diebe stehlen Navis und Airbags

Rosellen Gleich sechs Fahrzeuge der Marke BMW haben Diebe in der Nacht von Freitag auf Samstag in Rosellen (Illinghausener Weg, Wolfskamphof, An der Feldscheune, Am Fährweg und Am Lichtweg) aufgebrochen.

Ihr Interesse galt neben den fest installierten Navigationssystemen auch den Airbags. Wie die Polizei mitteilte, schlugen sie die Seitenscheiben der Fahrzeuge ein oder brachen die Türschlösser auf. Anschließend drangen sie in die Innenräume ein, wo sie die Systeme und Airbags samt Lenkrad ausbauten. Der entstandene Sachschaden ist erheblich und beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Spurenauswertung dauert an. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, die Polizei unter der Telefonnummer 02131 3000 zu informieren.

(NGZ)