Wohnungstür in Neuss aufgehebelt : Einbrecher dringen in Mehrfamilienhaus ein

(Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Neuss Einbrecher sind am Donnerstag in eine Wohnung an der Salzstraße eingedrungen. Das teilt die Polizei mit. Demnach hatten sich die Täter ein Mehrfamilienhaus ausgesucht.

Sie hebelten eine im vierten Obergeschoss liegende Wohnungstür auf und durchsuchten Teile des Mobiliars. Die Tatzeit lag zwischen 7 und 18.20 Uhr. Beute machten sie nach ersten Erkenntnissen keine.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 02131 3000 zu melden.

(NGZ)