Überfall in Neuss : Polizei sucht Zeugen nach Überfall auf 26-Jährigen

Neuss Am frühen Sonntagmorgen soll es gegen 5.10 Uhr zu einem Raubüberfall in der Neusser Innenstadt gekommen sein.

Das unverletzte Opfer, so die Polizei, sei zunächst zur Arbeit gegangen, und habe erst am Abend Anzeige bei der Polizei in Hilden gestellt. So werden die flüchtigen Tatverdächtigen beschrieben: Der Mann mit dem Messer soll 1,70 bis 1,75 Meter groß und schlank sein. Er hatte einen Dreitagebart, kurze braun-schwarze Haare, er war bekleidet mit einem weißen T-Shirt und einer beigen Hose. Die zweite Person soll 1,90 Meter groß und kräftig sein, eine Glatze haben, und ein gelbes Muskelshirt sowie eine helle Hose getragen haben.