Einbruch in Gnadental : Unbekannte steigen in Einfamilienhaus ein

Unbekannte steigen in Einfamilienhaus ein

Einbruch in Gnadental

Gnadental Was die Einbrecher gestohlen haben, ist nach Angabe der Polizei noch nicht bekannt.

Am Samstag hebelten Unbekannte zwischen 17.30 und 18.20 Uhr die Terrassentür eines Einfamilienhauses am Weißdornweg auf. Dort durchsuchten sie die Räume nach Wertsachen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Spurenauswertung dauert an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu möglichen Verdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter 02131 3000 zu melden.