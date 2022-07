Feiern in Neuss : Das Rheinische Oktoberfest kommt zurück

Foto: Christoph Reichwein (crei) 9 Bilder Diese Stars treten beim Rheinischen Oktoberfest in Neuss auf

Neuss Nach der Corona-Pause ist das Rheinische Oktoberfest wieder zurück, und es geht in die Verlängerung: An drei Wochenenden wird in einem Zelt auf dem Neusser Rennbahnpark gefeiert. Und das ist das Programm.

Von Anneli Goebels

O‘ zapft is heißt es in diesem Jahr nicht nur wieder in München, der Oktoberfest-Stadt schlechthin, sondern auch in Neuss. Denn nach Corona-Pause ist das Rheinische Oktoberfest wieder zurück, und es geht in die Verlängerung: Vom 16. September bis 2. Oktober wird nämlich an drei Wochenenden in einem Zelt auf dem Neusser Rennbahnpark gefeiert. Und die Veranstalter versprechen: 2022 wird alles noch größer und noch schöner. Auftreten werden dann unter anderem Mia Julia, Oli P., Brings, Almklausi, Peter Wackel und Anna Maria Zimmermann.

Los geht es am Freitag, 16. September, ab 17 Uhr mit dem Almauftrieb und Peter Wackel. Für Stimmung sorgen an den Plattentellern DJ Marc Rixx und die Oktoberfestband. Zum traditionellen Anstich werden außerdem zahlreiche prominente Gäste aus Düsseldorf, Neuss und Umgebung erwartet. „Gaudi total“ heißt es dann am Samstag, 17. September, ebenfalls ab 17. Oktober. Dabei sein wird der Erfinder der Partyhymne „Johnny Däpp“ Lorenz Büffel. Zum Gipfeltreffen am Freitag, 23. September, wird die Neusser Wies‘n mit kölschen Tönen aufgemischt. Denn die Band Brings kommt mal wieder nach Neuss. Außerdem legt DJ Christian Schall auf, und spielt die Oktoberfest-Band.

Zum Bergfest am 24. September wird Almklausi erwartet, der Schöpfer des Hits „Mamma Lauda“. Freitagabend, 30. September, steht beim Rheinischen Oktoberfest unter dem Motto „Hüttengaudi“. Auf der Bühne steht dann Oli P., der nicht nur als Schauspieler und Moderator bekannt ist. Mit seinem Hit „Flugzeuge im Bauch“ entführt er in die Neunziger. Zum großen Finale am Samstag, 1. Oktober, werden Mia Julia und der Malle-Newcomer Jack Gelee erwartet. „Almabtrieb“ ist dann am Sonntag, 2. Oktober, mit Anna-Maria Zimmermann, DJ Robert Laube und natürlich wieder der Oktoberfest-Band.

An allen Veranstaltungstagen ist das Festzelt, in dem ungefähr 2500 Gäste Platz finden, von 17 bis 24 Uhr geöffnet. Vor dem Zelt wird an den Veranstaltungstagen ein Biergarten mit verschiedenen Buden sowie Speisen- und Getränkeständen, der ab 16 Uhr (bis dann ebenfalls 24 Uhr) geöffnet ist, aufgebaut. Zu futtern gibt es unter anderem Wies‘n Brezen, Wurstsalat, Flammkuchen mit Schwand, Speck und Zwiebeln, Brotzeit-Teller mit Schinken, Käse, Wurst, Radi, Brot und Butter, Leberkäs-Semmel, Brat- und Currywurst sowie Spießbraten.