Gemeinnützige Werkstätten Neuss : „Mister GWN“ auf Abschiedstour

Neuss In den vergangenen drei Jahrzehnten hat Christoph Schnitzler die Entwicklung und die Arbeit der Gemeinnützigen Werkstätten Neuss (GWN) als Geschäftsführer geprägt. Ende August geht er in den Ruhestand. Damit endet eine GWN-Ära.

Seit 50 Jahren steht die Gemeinnützige Werkstätten Neuss GmbH (GWN) für die gezielte Teilhabe von Menschen mit Einschränkungen an der Arbeitswelt. Maßgeblich geprägt ist die Arbeit der Gesellschaft durch Christoph Schnitzler, der dort seit 30 Jahren Geschäftsführer ist und sich für die Integration der Mitarbeiter in die Gesellschaft, für intensive persönliche Förderung und Qualifizierung eingesetzt hat. „Der Grundstein wurde 1972 gelegt, als die Stadt Neuss federführend und zusammen mit der Lebenshilfe Neuss und dem Förderverein für Köper- und Mehrfachbehinderte die GmbH gegründet hat,“ erzählt Schnitzler.

In den fünf Betriebsstätten in Neuss wird jeder Mitarbeiter seinen individuellen Fähigkeiten entsprechend angeleitet und gefördert. „Unsere Mitarbeitenden haben ein breites Spektrum: Manche sind sehr selbständig und brauchen nur ein bisschen Mut und Unterstützung, um auf eine sozialversicherungspflichtige Arbeit im allgemeinen Arbeitsmarkt vorbereitet zu werden. Andere sind in betriebsintegrierten ausgelagerten Betriebsarbeitsplätzen tätig und wieder andere benötigen eine intensive Assistenz und Pflege, um an der Arbeit teilhaben zu können. Arbeitgeber beraten wir auch, wie die Inklusion gelingen kann.“