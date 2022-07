Grundsteuerreform : Finanzamt Neuss stockt Grundsteuer-Hotline auf

Neuss Das Finanzamt Neuss stärkt die eigens eingerichtete Grundsteuer-Hotline mit weiteren personellen Maßnahmen. Grund hierfür ist die hohe Nachfrage aus der Bevölkerung.

In den Finanzämtern in NRW werden daher bis zu 200 zusätzliche Kollegen an den Telefonen sitzen, um die Anrufe entgegenzunehmen und Fragen zu beantworten. Landesweit stehen in der Spitze damit bis zu 500 Mitarbeiter telefonisch zur Verfügung. Das teilt die Behörde mit.