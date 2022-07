Corona im Rhein-Kreis Neuss : Viert-Impfungen auf konstantem Niveau

Rhein-Kreis In diesen Wochen ist es vergleichsweise ruhig im Impfzentrum. Aktuell bewegt man sich aber nach Angaben von Kreissprecher Benjamin Josephs in Bezug auf die Impfzahlen auf einem konstanten Niveau. Einen Großteil machen aktuell die Viert-Impfungen aus.

In diesen Wochen ist es vergleichsweise ruhig im Impfzentrum an der Hellersbergstraße. Aktuell bewegt man sich aber nach Angaben von Kreissprecher Benjamin Josephs in Bezug auf die Impfzahlen auf einem konstanten Niveau. Einen Großteil machen aktuell die Viert-Impfungen aus. Beispiel: Von den insgesamt 537 vorgenommenen Impfungen im Zeitraum zwischen dem 11. und 17 Juli handelte es sich bei 477 um die zweite Auffrischungsimpfung. In der Vorwoche waren es noch 391 Viert-Impfungen bei 464 insgesamt.