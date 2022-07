Geschichte in Neuss : Stadtführungen von Neuss Marketing 2022 im Überblick

Wahr oder falsch? Am 22. Juli bietet Stadtführer Helmut Wessels wieder seine „Lügentour“ an. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Mit Führungen der besonderen Art lädt Neuss Marketing ein zu spannenden Zeitreisen. Neben einem Quiz gibt es sogar eine Tour, auf der bewusst geflunkert wird.

(NGZ) Spannende Führungen und interessante Anekdoten zur Stadtgeschichte: Neuss Marketing bietet das ganze Jahr einen ungewöhnlichen Blick auf Sehenswürdigkeiten der Quirinus-Stadt. Eine Führung der besonderen Art ist „Prickelnd und mit Petits Fours durch das Neusser Gründerzeitviertel“. Die Teilnehmenden entdecken Häuserfassaden der Gründerzeit und tauchen ein in die Neusser Lebenswelt um 1900. Die geschichtlich-kulinarische Duo-Führung am Samstag, 23. Juli, von 12 bis 14 Uhr mit Marion Tiefenbacher-Kalus und Hajo Heinrich spannt einen Bogen von der bedeutenden Nahrungsmittelindustrie in Neuss zur repräsentativen Wohnarchitektur. Unterbrochen wird der zweistündige Rundgang mit einem Picknick auf der Drususallee.

Die Teilnahme an der geschichtlich-kulinarischen Stadtführung durch das Gründerzeitviertel kostet inklusive Speisen und Getränke 31 Euro pro Person. Tickets und weitere Informationen gibt es in der Tourist-Information in der Neusser Innenstadt, Büchel 6, oder online unter www.neuss-marketing.de. Treffpunkt ist am Schwann-Denkmal vor der Alten Post, Neustraße 28. Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich.

Darüber hinaus leiten Experten Führungen zu Zeugnissen der Römerzeit, mittelalterlichen Befestigungsanlagen, moderner Architektur oder durch einen der größten Binnenhäfen Europas. Angeboten wird Sightseeing in Neuss mit passenden Stadtrundgängen für Einzelreisende oder Gruppen, für Familien mit Kindern, Vereine, Schulen oder Firmen. Am 22. Juli etwa findet die „Lügentour“ von 17.30 bis 19 Uhr mit Helmut Wessels für 10 Euro pro Person statt. Am 28. Juli hingegen kann man von 15 bis 16 Uhr an der Führung „Tierisch schlau – das Quiz durch Neuss“ für 5 Euro pro Person teilnehmen und am 6. August wird einem von 16 bis 18 Uhr „Das historische Neuss“ von Joachim Glang für 12 Euro pro Person gezeigt. Für mobilitätseingeschränkte und für sehbehindert Menschen werden barrierearme Stadtführungen und spezielle Führungen angeboten. Tickets für die öffentlichen Führungen können direkt in der Tourist-Information oder von Zuhause aus gebucht werden.

