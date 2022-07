Dorffest in Uedemerbruch : Kirmes mit dem 1000-Tage-König

Uedem-Uedemerbruch Nach langer Corona-Zeit wurde in Uedemerbruch wieder gefeiert. Die Regentschaft das „1000-Tage-Königs“ Johannes van Gemmeren endete nach haargenau 1100 Tagen.

Aber der Reihe nach: Das Festwochenende begann unter dem neuen Motto „Brucher Kirmes“ mit der Kirmesparty. Das Zelt platzte förmlich aus allen Nähten, so groß war der Zulauf. Eingeheizt vom DJ Team „Balu“ tanzten und feierten Jung und Alt bis tief in die Morgenstunden.

Der Sonntag stand im Zeichen der Familie, und auch hier war der Andrang groß. Clown Pepe erfreute alle. Das breite Programm bot auch einen Besuch der Oldtimerfreunde Uedem sowie den beliebten Sommerbiathlon des Schützenvereines. Am Montag war der Tag der großen Zahlen. Dieser begann mit dem Wecken durch den Musikverein. Mittags folgte die heilige Messe in der Kirche mit Einzug ins Festzelt. Dort wurden die Jubilare, die Silberpaare und die Preisschützen geehrt.

Besonders hervorzuheben ist, dass Ehrenvorstandsmitglied Heinz Hebben für 60 Jahre Mitgliedschaft geehrt wurde. Dann folgte die Königsproklamation. Nach 1100 Tagen endete die Regentschaft von Johannes van Gemmeren, König Hermann III. übernahm die Kette des Schützenkönigs. Beim Dämmerschoppen wurde, mit bester Untermalung des Duos Zartbitter, wieder bis in die Nacht hinein gefeiert. Am Dienstag hieß es zum Abschluss Antreten im Festzelt, um mit einem Umzug den Thron abzuholen, durch das Dorf zu ziehen und im „Löwenzahnstadion“ das Fahnenschwenken zu bestaunen. Danach wurde gemeinsam mit vielen Gastvereinen sowie erneut dem Duo Zartbitter der Königsgalaball gefeiert. Brudermeister Mario Wehren war mehr als zufrieden: Die Besucherzahlen waren so gut wie lange nicht mehr, die Stimmung war an allen Tagen bombastisch und die Bewirtung durch Familie Kalscheuer, war einfach nur perfekt, wurde gelobt.