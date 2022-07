Vorfall in Neuss : Drei Verdächtige nach brutaler Attacke gefasst

Neuss Ein Fall, der sich bereits Ende Juni zum Zeitpunkt des Schützenfestes in Rosellerheide ereignete, beschäftigt die Polizei noch immer. Jugendliche haben einen 36-Jährigen brutal attackiert.

(jasi) Ein 36-Jähriger war am Abend des 26. Juni von Jugendlichen am Eibenweg brutal attackiert worden. Die Gruppe habe, so teilten die Beamten damals mit, aus sechs Jungen und einem Mädchen bestanden. Nach anfänglich nur verbalen Beleidigungen, hätten anschließend einige der männlichen Verdächtigen mit Fäusten auf das Opfer eingeschlagen. Der Mann erlitt durch den Angriff eine Platzwunde am Kopf und musste in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden.