Querschnittsgelähmter in Neuss : 800 Meter gehen sind sein Tagesziel

Querschnittsgelähmter in Neuss

Neuss Durch einen Unfall wurde Andreas Fuß querschnittsgelähmt. Um seine Muskeln zu kräftigen steht er täglich auf und geht eine Stunde. Seit zwei Jahren trainiert er in der Medicoreha.

Es war kein Unfall, weil er vor 25 Jahren gerast ist und dadurch die Kontrolle über sein Motorrad verloren hatte. Andreas Fuß hatte einen Unfall bei Tempo 50 in der Stadt, weil ein Autofahrer ein Stoppschild übersehen hatte. Ein kurzer Moment, nach dem für den heute 50-Jährigen nichts mehr so war wie vorher – und die traurige Gewissheit: Es wird auch nie mehr so. Denn durch den Aufprall brach seine Wirbelsäule. Keine Operation, kein physiotherapeutisches Training konnte helfen. Es gab nur eine Gewissheit für den damals 25-Jährigen. Er wird für immer querschnittsgelähmt bleiben. Damals war er Chemiestudent.