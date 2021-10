Unfall in Hessen : Auto fährt in Schülergruppe – Kind tödlich verletzt

Witzenhausen/Eschwege Vor einer Kindertagesstätte in Nordhessen ist am Freitag ein Mädchen tödlich verunglückt. Zwei weitere wurden schwer verletzt. Auch der Fahrer des Unfallwagen trug schwere Verletzungen davon.

Vor einer Kindertagesstätte im Norden Hessens ist am Freitag eine Schülerin von einem Auto erfasst und getötet worden. Zwei weitere Mädchen wurden schwer verletzt. Der 30 Jahre alte Fahrer erlitt ebenfalls schwere Verletzungen, wie die Polizei in Eschwege mitteilte. Der Mann war in Witzenhausen im Werra-Meißner-Kreis aus zunächst ungeklärter Ursache mit seinem Kleinwagen in eine Gruppe von Kindern gefahren, die gerade auf dem Weg zu ihrer Grundschule waren. Die Polizei ging von einem Unfall aus.