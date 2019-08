„Mr. Vain“ war ihr größter Hit : Culture Beat tritt im November in Neuss auf

Neuss In den 1990er Jahren hatte die Formation mit „Mr. Vain“ einen Welthit. Als Live-Act ist sie bei „Die Nacht der Nächte“ dabei.

Diese Textzeilen kennt jeder, der in den 1990er Jahren aufgewachsen ist: „I know what I want and I want it now, I want you, ’cause I‘m Mr. Vain“. Eurodance hieß die Musikrichtung, die eng mit diesem Jahrzehnt verwoben ist, und „Mr. Vain“ von Culture Beat war einer der größten Chart-Hits aus diesem Genre. 1993 kam der Song auf den Markt und stürmte die Charts, unter anderem in Deutschland, Österreich und der Schweiz hielt er sich wochenlang auf der Top 1, in den USA kletterte er immerhin bis auf Platz 17 in den Charts. Jetzt kommen Culture Beat nach Neuss: Am 9. November tritt die Formation als Live-Act bei „Die Nacht der Nächte – zehn Jahre Party der Stadt“ im Rheinparkcenter auf.