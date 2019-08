Samstag in Neuss : So zieht der Chargierten- und Krönungszug durch die Stadt

Neuss Am Samstag zieht das Neusser Regiment noch einmal durch die Stadt. Das wirkt sich auf der Bahnverkehr aus.

Antreten für die Chargierten aller Korps ist am Samstag, 31. August, um 18 Uhr an der Zollstraße. Die Regimentsspitze nimmt an der Zollstraße Aufstellung und führt Chargierte und Fahnenabteilungen über die Mühlenstraße, wo der Hohe Reitersieger seine Residenz hat, und weiter über Windmühlengasse, Oberstraße, Büchel und Niederstraße zur Krefelder Straße. Dort wird vor dem Börsencafé die Residenz des Königs sein. Nach dem Vorbeimarsch geht es weiter über Schwannstraße, Adolf-Flecken-Straße, Erftstraße, Sebastianusstraße, Büchel und Markt zum Zeughaus. Von dort aus setzt sich um 19.30 Uhr der Krönungszug in Bewegung, der über Ober- und Augustinusstraße zur Stadthalle zieht. Dort beschließt der Krönungsball das Neusser Schützenfest.