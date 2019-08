Wirtschaftsstandort Rhein-Kreis Neuss : Ausländische Firmen schätzen den Rhein-Kreis Neuss

Neuss Der Rhein-Kreis Neuss steht bei ausländischen Unternehmen als Wirtschaftsstandort hoch im Kurs. Das zeigt eine neue IHK-Studie. Eine große Rolle spielt die Infrastruktur – auch dank des Neusser Hafens.

Das ist vor Ort zu spüren. Jürgen Steinmetz, Hauptgeschäftsführer der IHK Mittlerer Niederrhein, betont: „In unserem Bezirk – dem Rhein-Kreis Neuss, den Städten Mönchengladbach und Krefeld sowie dem Kreis Viersen – hat die Zahl der ausländischen Unternehmen, die im Handelsregister eingetragen sind, gegenüber 2016 um 13 Prozent auf 1897 Unternehmen zugenommen.“ Dabei ist die Zahl der Unternehmen aus Greater China – dazu zählen China, Hongkong, Macau und Taiwan – mit 70 Prozent auf 256 besonders stark gestiegen. Ebenfalls überdurchschnittlich zugenommen hat die Zahl der Firmen aus Österreich (plus 48 Prozent), Großbritannien (plus 24 Prozent) und Belgien (plus 22 Prozent).

Zudem blickt der Landrat auf China. „Chinesische Firmen nutzen unseren Kreis seit vielen Jahren als zentrale Drehscheibe in Europa. Hier tragen auch unsere traditionell engen Verbindungen insbesondere in die nordrhein-westfälische Partnerprovinz Jiangsu Früchte“, erklärt er. 2018 hat es drei Unternehmen aus China (Hisense Germany GmbH, Douer GmbH, XYZ Machinery GmbH) und ein britisches Unternehmen (Yours Clothing) in den Rhein-Kreis gezogen. Zudem haben der Automobilzulieferer Yanfeng Automotive Interiors (Hauptsitz ist Shanghai) sowie Ineos (Hauptsitz ist London) in ihre Standorte in Neuss beziehungsweise Dormagen investiert. Das schafft und sichert Arbeitsplätze. Ineos zum Beispiel hatte in Dormagen Ende des ersten Quartals 2019 insgesamt 131 Beschäftigte mehr als ein Jahr zuvor.