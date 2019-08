Familienunternehmen aus Neuss : GfA Elektromaten setzt auf Klimaschutz

Neuss „Enkeltauglichkeit“ als Zukunftsstrategie: Das Familienunternehmen setzt dabei auf das zweitgrößte zertifizierte Büropassivhaus in NRW.

Zufriedene Gesichter bei der GfA Elektromaten an der Stadtgrenze Neuss-Düsseldorf: Der Marktführer für Antriebe und Steuerungen im Bereich Industrietore erhielt die Zertifizierungsplakette des Passivhaus Instituts aus den Händen von Jo Swodenk, der als Geschäftsführer der Vollack GmbH für die Planung und Entstehung der neuen Firmenzentrale verantwortlich zeichnet. Das Gebäude ist damit das zweitgrößte zertifizierte Büropassivhaus in Nordrhein-Westfalen.

Beim Betreten des neuen Hauses fällt dem aufmerksamen Beobachter der eingelassene Grundstein auf. Durch das Glas ist das Datum 23.8.2017 deutlich zu lesen. „Nach nur 14 Monaten Bauzeit waren wir fertig“, erklärt Michael Gomm-Müller, Bauleiter bei Vollack. Und zwar mit einem Gebäude, das ganz klar auf Zukunft setzt: „Enkeltauglichkeit“ heißt das Zauberwort, das als wesentliche Motivation alle Beteiligten umtreibt. Jo Swodenk erklärt: „Dauerhaft niedrige Energiekosten machen das Gebäude sozusagen ‚enkeltauglich‘, weil wir durch Ressourcenschonung auch an künftige Generationen denken.“

Denn das Passivhaus spart mehr als 75 Prozent Heizwärme gegenüber einem „normalen“ Gebäude. Das sind entscheidende Gründe für das Familienunternehmen GfA Elektromaten, die Passivhausbauweise zu wählen, sagt Geschäftsführer Jörn Böhl. „Wir bieten unseren Mitarbeitern Arbeitsplätze von hoher Qualität. So können wir Kollegen an das Unternehmen binden und gleichzeitig neue und qualifizierte Talente gewinnen. Wir sind davon überzeugt, dass eine behagliche Arbeitswelt Zufriedenheit und Leistungsfähigkeit steigern“, betont der Geschäftsführer.

Außenluft wird angesaugt und durch Komfortlüftung sauber nach innen wieder abgegeben. Es gibt nur wenige Parkplätze vor dem Haus, dafür aber viele Grünflächen und für die Autos eine Tiefgarage mit E-Ladestationen. Eine Menge Kleinigkeiten demonstrieren Klimaschutz, der im Wortsinn ein gutes Arbeitsklima schafft: Große Fensterflächen sorgen für lichtdurchflutete Räume, in der Cafeteria trinken die Mitarbeiter Kaffee aus Keramikbechern, können sich Mineralwasser am Hahn abzapfen und in Glasflaschen füllen.