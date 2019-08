Vorfall in Neuss : 49-Jähriger auf der Furth bestohlen

Neuss Am Freitagmittag soll es zu einem Raubüberfall auf der Furth gekommen sein. Der Betroffene habe kurz zuvor Geld abgehoben, es sei nicht auszuschließen, dass er zuvor ausspioniert worden ist.

Die Polizei berichtet, dass ein 49-Jähriger gegen 10.30 Uhr zu Fuß an der Einmündung Further Straße/ Zufuhrstraße unterwegs gewesen sei. Dort habe ihn eine unbekannte Person rücklinks angegangen. Der Unbekannte packte in die Hosentasche seines Opfers und holte dort Geld heraus. Anschließend verschwand der Täter, der nach Angaben des Opfers zusammen mit einem Komplizen gehandelt haben soll, in Richtung Hauptbahnhof.