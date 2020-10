Freizeitangebot in Neuss : 6217 Teilnehmer bei der „Sport im Park“-Saison 2020

Freizeitangebot in Neuss

Neuss Die coronabedingt etwas andere „Sport im Park“-Saison 2020 ist beendet. Das Sommer-Projekt der Stadt Neuss, kostenfreie und offene Fitness- und Gesundheitskurse im Freien für Jedermann anzubieten, wurde auch unter diesen besonderen Umständen sehr gut angenommen.

Das Hygiene - und Infektionsschutzkonzept wurde umgesetzt, das Motto „Gemeinsam mit Abstand trainieren“ ging, so die Organisatoren, auf. Es kam laut Stadt zu keinerlei Ansteckungen durch Covid19, die in Zusammenhang mit dem Angebot stehen.

Insgesamt 6217 Teilnehmer zählte das Sportamt in den vier Monaten seit Programmstart. Durchschnittlich waren das 31 Teilnehmer pro Sporteinheit. Bis zu 15 Sporteinheiten pro Woche quer über das Stadtgebiet verteilt wurden angeboten. Gestartet wurde im Juni, und wie in den Jahren zuvor sollte das Projekt bis Ende August laufen. Da aufgrund der Corona-Pandemie zu Anfang auf die Durchführung der teilnehmerstarken Kurse wie Wassersport und Yoga im Stadtgarten verzichtet und in der Folge vielfach der Wunsch geäußert wurde, das Programm zu verlängern, hatten die Neusser Vereine sich mit ihren Trainern bereit erklärt, das Projekt bis Ende September auszuweiten.