Skate-Talent aus Neuss : Neunjähriger war bei inoffizieller WM der jüngste Teilnehmer

Der neun Jahre alte Jakob zeigt einen seiner Tricks in der sogenannten Bowl an der Grundschule Allerheiligen. Foto: Georg Salzburg (salz)

Neuss Jakob (9) gilt als einer der talentiertesten deutschen Skater seit Jahrzehnten und war bei der inoffiziellen WM der Szene einer der Jüngsten aller Zeiten.

Jakob Esselmann steht konzentriert am oberen Rand der sogenannten Bowl in dem kleinen Skaterpark an der Grundschule in Allerheiligen. Er wartet bis er an der Reihe ist, saust abwärts auf den Boden der doppelten „Betonschüssel“, nimmt an der Gegenseite nochmal kurz Schwung und schießt dann über den gegenüberliegenden Rand heraus. Er dreht sich in der Luft um die eigene Achse – eins, zwei und noch eine halbe Drehung, landet und rollt aus. „Das war ein 900“, erklärt er strahlend.

Der Neunjährige gilt als einer der talentiertesten deutschen Skater seit Jahrzehnten und war beim Winterclash 2020, der inoffiziellen Weltmeisterschaft der Szene, einer der jüngsten Teilnehmer aller Zeiten – da war er gerade acht Jahre alt. Zudem ist er weltweit das jüngste Kind gewesen, dass diese zweieinhalbfache Drehung – den 900 – geschafft hat. „25 bis 30 Stunden steht Jakob im Sommer wöchentlich auf den Skates“, erzählt sein Vater Mark, „das ist für ihn aber in dem Sinne kein Training. Er macht einfach das, was er liebt.“ Gleichgewichtssinn, Kondition und Koordinationsvermögen, Kraft in den Beinen und im Rumpf und jede Menge Mut gehören dazu, wenn Jakob seine Lufttricks zeigt: „Die Drehungen werden nach der Gradzahl und dann auf Englisch benannt – das klingt cooler.“ Aber auch die anderen Tricks haben eigentümliche Namen. So macht er einen Air mit Grab (in der Luft auf verschiedene Weisen ein oder beide Beine greifen, Englisch: to grab) oder einen 540 (eine anderthalbfache Drehung also) und im Anschluss einen Liu-Kang (die Beine gehen in der Luft nach vorne und hinten auseinander). Führt er die Kunststücke rückwärts aus, ist es ein Fakie.

Info Leih-Skates sind stets im Gepäck Mitmachen Jakob und sein Vater Mark freuen sich, wenn sie andere Kinder an die Faszination des „Aggressive Inline Skating“ heranführen können und haben immer Leih-Skates dabei. Kontakt Am besten über Instagram unter #bl8der.jakob

„Aggressive Inline Skating“ nennt sich diese Sportart, und der Drittklässler hat schon einige Sponsoren und Unterstützer: Daniel Lott von SkaMiDan, das heißt Skate mit Daniel, ist Fan seit der ersten Stunde. „Er unterstützt mich mit einem Fullsponsoring“, sagt Jakob. Zudem stellt Ennui, die deutsche Marke des Weltmarktführers Powerslide, für den Schüler der Richard-Schirrmann-Grundschule in Hoisten sämtliches Equipment. Denn Schoner und Helm gehören immer dazu: Auf Sicherheit legt Vater Mark sehr viel Wert und macht es sich auch zur Aufgabe, in dieser Richtung in Skateparks Aufklärung zu leisten: „Jakob ist ein Vorbild für die Kids in den Parks und fährt immer mit Knie-, Handgelenk-, Schienbein- und Ellbogenschonern, zudem trägt er eine Protektorenhose, die Steißbein und Hüfte schützt. Und, ganz klar, immer seinen Helm!“ Das Erste-Hilfe-Set gehört zur Ausrüstung ebenfalls immer dazu.

Jakob ist zudem leidenschaftlicher Eishockeyspieler. Seine noch junge Karriere begann mit viereinhalb Jahren beim Neusser Eishockey Verein (NEV). Inzwischen steht er für die Düsseldorfer EG auf dem Eis. Sein Traum: Einmal am Ice Cross Downhill von Red Bull teilzunehmen. Bei diesem Winter-Extremsportereignis fahren die Sportler mit Schlittschuhen durch einen Eiskanal – scharfe Kurven und hohe, vertikale Gefälle inklusive. Bis es soweit ist, muss Jakob aber noch ein bisschen älter werden. Erst ab 16 darf man teilnehmen. Und auch die Größe spielt beim „Aggressive Skating“ eine Rolle, denn „mit längeren Beinen brauchen die Sprünge fürs Grinden nicht so hoch ausfallen.“ Grinden (Englisch: to grind, also schleifen) bezeichnet das Seitwärtsrutschen auf speziellen Kanten.