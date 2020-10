Augustinus-Gruppe in Neuss : Eine Laube für das Quirinus-Haus

Augustinus-Gruppe in Neuss

Neuss Im Garten des Quirinushauses, der Werk- und Begegnungsstätte der St.-Augustinus-Behindertenhilfe im Meertal, riecht es noch nach frischem Holz. Denn jetzt steht dort – ganz neu – eine schöne, massive Pergola aus Holz.

Normalerweise betreut Drees & Sommer größere Bauprojekte. Weil sie sich aber zu sozialem Engagement verpflichtet hat, sucht die Baufirma regelmäßig Projekte – und dann wird gebaut, was benötigt wird. Um das Fundament zu legen, rückten bereits vor zwei Wochen zunächst sieben Bauingenieure und Architekten an, zur Fertigstellung kamen noch einmal doppelt so viele.