Straßenverkehr in Neuss : Wasserhauptrohr wird auf der B9 verlegt

Grimlinghausen Autofahrer müssen sich auf auf der B9 auf erneute Bauarbeiten einstellen. Im Anschluss an die noch laufende Radwegsanierung beginnt nach den Herbstferien am 26. Oktober eine weitere Baumaßnahme auf der Bonner Straße (B9).

Die Arbeiten sollen in voraussichtlich acht Wochen erledigt werden. Das bedeutet, dass die derzeit wegen der Erneuerung des Radweges in Grimlinghausen geltende Verkehrsregelung während der Arbeiten an der Wasserleitung fortgesetzt wird. Der Verkehr stadteinwärts wird durch Grimlinghausen über die Bonner Straße an der Baustelle vorbei geführt. Der Individualverkehr stadtauswärts wird über die Umleitung Berghäuschensweg und Norfer Straße geleitet.