Volksbank Düsseldorf Neuss : Neue Generalbevollmächtigte bei der Volksbank

Neuss Die Volksbank Düsseldorf-Neuss hat Jessica Jüntgen zur Generalbevollmächtigten berufen. Die 43-Jährige ist 1999 nach ihrer Ausbildung zur Versicherungskauffrau ins Bankwesen eingestiegen und arbeitete bei der damaligen Citibank Privatkunden AG und heutigen Targobank im Filialbereich, Projektmanagement und der Vertriebssteuerung.

2010 wechselte sie zur Einarbeitung in die Vorstandsassistenz der Volksbank und baute als Leiterin der Baufinanzierung diesen Geschäftsbereich aus. Bis dato steuert sie als Prokuristin und Leiterin Vertriebseffizienz, Marketing, Öffentlichkeitsarbeit und Mitgliederwesen alle Vertriebsaktivitäten der Genossenschaftsbank. In der Akademie Deutscher Genossenschaften in Montabaur absolvierte sie die Zertifizierung zur Vertriebsleiterin und das neue, wertebasierte Format für oberste Führungskräfte („Cooperative Leadership“).