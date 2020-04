Stadtsportverband Neuss dreht Videos zum Mitmachen : Sportstunde im Netz - Austoben unter Anleitung

Sportlehrerin Monique König hat gemeinsam mit dem Stadtsportverband Online-Videos zum Mitmachen gedreht. Zielgruppe sind Grundschüler. Foto: Stadtsportverband

Neuss Sportlehrerin Monique König hat gemeinsam mit dem Stadtsportverband für Kinder Online-Videos zum Mitmachen gedreht.

Von Julia Rommelfanger

Dienstags und mittwochs steht bei Jonathan eigentlich Sport auf dem Stundenplan. Damit der Drittklässler und alle anderen Neusser Schüler während der Schulschließungen aufgrund der Corona-Pandemie motorisch nicht zu kurz kommen, stellt Monique König, Sportlehrerin und Fitnesstrainerin, gemeinsam mit dem Stadtsportverband im Rahmen des Projektes „Neuss macht mobil“ zweimal die Woche Sportstunden ins Internet.

„Mit unterschiedlichen Kraftübungen, Druck- und Zugübungen beispielsweise, sollen die Kinder nach Möglichkeit ihren ganzen Körper trainieren“, erklärt die 29-Jährige, die in Köln lebt und momentan ihr Referendariat an der Martinus-Grundschule in Uedesheim absolviert.

Info Krafttraining für Schüler Online-Sportstunde Mittwochs und freitags. Abrufbar www.stadtsportverband.de/index.php/projekte/neuss-macht-mobil; Youtube („Neuss macht mobil“). Lehrer gesucht Für das Projekt „Calithenics macht Schule“ sucht König interessierte Lehrer. Kontakt: info@mk-calisthenics.de.

Damit sich die Kinder zuhause fit halten können, hat Monique König in einem Zimmer in ihrer Kölner Wohnung, das sie zum Trainingsraum umgestaltet hat, Fitnessvideos zum Mitturnen für Sechs- bis Zwölfjährige gedreht. Abrufbar sind sie auf dem Internetportal des Stadtsportverbands oder auf Youtube. Unter dem Motto „Mitmach-Bewegungsspaß für kleine und große Äffchen“ stellt sie Übungen vor, die Arme, Beine und Rumpf kräftigen, ganz ohne Hanteln und Gewichte. „Die Schüler benötigen nur Dinge, die sie zuhause haben – und die großenteils einen Bezug zur Schule haben, Mäppchen oder Tornister etwa – das war mir wichtig“, erklärt König.

Jonathan sammelt also eine Gymnastikmatte, ein Handtuch und sein Federmäppchen mit Stiften zusammen – und klickt auf seinem Tablet auf „Play“. In 45 Minuten absolviert der Achtjährige neben Warm-up und kindgerechter Abschluss-Meditation vier Krafttrainingsübungen auf der Matte und an der Wohnzimmerwand – „rudern“, Mäppchen einräumen im Stütz, Wandsitz und Froschsprünge. „Ganz schön anstrengend“, schnauft er nach dem ersten Durchgang. Zwei weitere Übungsrunden hat Monique König noch vorgesehen. „Durch die Kraftübungen sollen die Kinder ihren Körper wahrnehmen – und vielleicht sogar am nächsten Tag einen Muskelkater spüren. Viele wissen gar nicht wie sich das anfühlt“, sagt die in Weimar geborene Trainerin.

Diese Art von Krafttraining nur mit dem eigenen Körpergewicht, etwa Klimmzüge oder Liegestütze, im Fachjargon Calisthenics genannt, betreiben vor allem Männer. Es soll aber auch Kinder und Jugendliche dauerhaft fit und gesund machen und zudem Beweglichkeit, Koordination und Konzentration fördern. Ihr Anliegen: „Lehrer sollten im Sportunterricht neben Völkerball auch ab und zu solche Krafttrainingsübungen machen.“