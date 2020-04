Zwei-Millionen-Euro-Spritze : Neusser Profiboxer unterstützt schwerkrankes Baby

Neuss Anfang März berichtete unsere Redaktion über das Schicksal der kleinen Melis. Sie erhält jetzt schlagkräftige Unterstützung vom Neusser Profiboxer Younes Zaraa.

Der 23 Jahre alte Boxer und BWL-Student will sich in der trainings- und studienfreien Zeit sozial engagieren. Mit dieser Spendenaktion hofft er einen Beitrag zum Überleben der kleinen Melis leisten zu können. Younes war acht Jahre lang im olympischen Boxen erfolgreich aktiv, hat für die Deutsche Nationalmannschaft geboxt und an der U22-EM in Rumänien sowie an der WUC-WM in Russland teilgenommen. Er hat bei vielen internationalen Turnieren für die Nationalmannschaft geboxt sowie in vier Bundesliga-Saisons.