Alte Post Neuss : Ensemble der Alten Post probt weiter mit Video-App

Susa Weber probt mit ihrem Ensemble an der Alten Post per Videokonferenz für die Komödie „Toc Toc“. Foto: Stadt Neuss

Neuss Für die Proben zu einer Premiere nutzen Susa Weber und ihr Ensemble eine App.

Eine außergewöhnliche Probensituation erlebt derzeit Susa Weber, Dozentin der Alten Post: Ihr Ensemble trifft sie jetzt regelmäßig via Videokonferenz-App „Zoom“ und gibt der Inszenierung der Komödie „Toc Toc“ den letzten Schliff. Dabei geht es in einem Zeitfenster von rund zwei Stunden sehr diszipliniert zu. „Wir begrüßen uns kurz, und es tut gut, einander zu sehen“, erzählt Weber und ergänzt: „Dann sagt jeder kurz in die Runde, wie es ihm geht, und schon steigen wir in den jeweiligen Akt ein.“