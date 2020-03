Schermbeck : Corona-Verdacht bei Volksbank-Mitarbeiter

Schermbeck Es besteht der Verdacht, dass sich ein Mitarbeiter der Volksbank in Schermbeck im Österreich-Urlaub mit dem Coronavirus angesteckt hat. Die Bank bittet Kunden, verstärkt zum Telefon zu greifen oder die Möglichkeit des Online-Bankings zu nutzen.

Die Mitarbeiter, die in den vergangenen Tagen engen Kontakt mit dem erkrankten Mann hatten, werden vorsorglich vom Dienst freigestellt. „Wir organisieren eine Vertretungsregelung. Unsere Mitglieder können sich darauf verlassen, dass ihnen unsere Dienstleistungen weiterhin zur Verfügung stehen“, betont Norbert Scholtholt. Die Bank empfiehlt allen Kunden, „die Möglichkeiten des Online-Bankings zu nutzen oder per Telefon, Whats-App oder Videoberatung mit uns in Kontakt zu treten.“

Gleichzeitig verweist die Volksbank Schermbeck auf die umfangreichen Hygienemaßnahmen, die in den vergangenen Tagen eingeführt wurden. Es gebe Handdesinfektionsmittel in den Waschräumen, täglich würden alle Türen und Türklinken intensiv gereinigt, ebenso die Tastaturen der Geldautomaten. Kunden würden nur noch mit einem Lächeln begrüßt, da man aufs Händeschütteln verzichte.