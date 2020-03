Unternehmen in Düsseldorf : Sparda-Bank West schließt Filialen

Düsseldorf Wie bei anderen Banken wird der direkte Kundenkontakt eingeschränkt. Stadtsparkasse und Commerzbank haben bereits Teile ihrer Filialen geschlossen.

So würden alle Service- und Beratungsleistungen telefonisch, per E-Mail sowie über das Kontakt-Center des Online-Bankings angeboten. Auch der Selbstbedienungsbereich vor Ort stehe wie gewohnt zur Verfügung. Die Bargeldversorgung ist über die Geldautomaten gesichert. Größere Bargeldbestellungen sowie der Zugang zu Schließfächern werden nach Terminvereinbarungen möglich sein. „Wir bitten unsere Kunden um Verständnis für diese Entscheidung. Wir wollen alles tun, damit sich das Virus nicht weiter verbreitet“, sagt Stevermann.

Solche oder ähnliche Maßnahmen haben auch andere in Düsseldorf vertretene Banken bereits eingeleitet, teilweise schon vor einigen Tagen. So sind beispielsweise noch elf Standorte der Stadtsparkasse geöffnet, an den anderen Standorten stehen die Geldautomaten und die Selbstbedienungsbereiche zur Verfügung. Zusätzlich wird der kontaktlose Kundendienst ausgebaut. Bei der Commerzbank Düsseldorf sind 13 von 16 Filialen geschlossen, bei den restlichen wurden Acrylglasscheiben eingesetzt. Außerdem sind die Selbstbedienungsbereiche und Automaten ebenfalls weiterhin in Betrieb.