Stadterneuerungsprojekt : Land fördert Garath 2.0 mit weiteren 1,6 Millionen Euro

Garath Das Projekt „Garath 2.0 – Den Wandel gestalten" hat die Stadt Düsseldorf im Jahr 2016 initiiert, um den Stadtteil Garath zu stärken und zukunftsfähig zu machen. Bis 2021 sollen mehr als 50 Maßnahmen umgesetzt werde

(rö) Das Land hat jetzt das Städtebauförderprogramm für das Jahr 2020 veröffentlicht. Aus dem Programm „Soziale Stadt" fließen auch in diesem Jahr wieder Fördermittel nach Garath. So erhält die Landeshauptstadt Zuwendungen im Rahmen von Garath 2.0 in Höhe von rund 1,6 Millionen Euro, teilte die Stadt am Mittwoch mit.