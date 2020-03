Düsseldorf : Polizei warnt vor Corona-Trickbetrügern

Düsseldorf Trickbtrüger versuchen derzeit in Düsseldorf, die Coronakrise für eine neue Masche zu nutzen, Senioren auszurauben. Die Polzei warnt eindringlich vor dieser neuen Form des Enkel-Tricks und gibt Tipps.

Auch in den derzeit schwierigen Zeiten machen Trickbetrüger keinen Halt und versuchen, die Angst und Hilflosigkeit älterer Menschen auszunutzen.

Dazu würde ein Bekannter bei den Angerufenen vorbeikommen, um das benötigte Geld abzuholen. Bislang hatten die Täter damit in Düsseldorf jedoch keinen Erfolg. Alle der Polizei bekannten Versuche scheiterten.

Bei einer weiteren Masche geben sich die Täter als Mitarbeiter des Gesundheitsamtes aus. Sie versuchen durch telefonische Vorankündigung oder direktes Klingeln an der Haustür, in die Wohnungen ihrer Opfer zu gelangen, um angeblich Corona-Tests durchzuführen. Sie haben sie es jedoch auf Bargeld und Wertgegenstände in der Wohnung abgesehen.