Lukaskrankenhaus in Neuss : Für die Drillinge geht’s nach Hause

Die Drillinge Elisa, Clara und Lea treten jetzt die Heimreise an. Foto: "Lukas"/Lukaskrankenhaus

Neuss In der 30. Schwangerschaftswoche der Mama hatte Dominik García Pies die Drillinge am 11. April per Kaiserschnitt auf die Welt geholt. Nun können sie endlich nach Hause!

Überglücklich sind die Eltern Tabea und Timo Gennuso aus Grevenbroich mit ihren ersten drei Kindern, die sich prächtig entwickelt haben. Tabea Gennuso ist selbst im „Lukas“ geboren. Nicht zuletzt der über die Schwangerschaftsberatung vermittelte Kontakt zu einer anderen Drillingsfamilie war für die Eltern hilfreich: Diese Familie konnte Tipps geben und von ihren Erfahrungen vor einem Jahr im Lukas berichten.

(NGZ)