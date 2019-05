Ehrenamtspreis des Rhein-Kreises : Ein St. Martin für alle Generationen

Arne Gottschlich in seinem Element – als St. Martin. Foto: Georg Salzburg(salz)

Rhein-Kreis Neuss Mit 22 Jahren war Arne Gottschlich 2003 der jüngste Bischof von Tours kreisweit. Er ist einer von zwölf Kandidaten für den Ehrenamtspreis des Rhein-Kreis Neuss, RWE und der NGZ.

Schon als kleiner Junge, sagt Arne Gottschlich, sei St. Martin für ihn einer der Größten gewesen. Mit strahlenden Augen habe er jedes Jahr den in Rot gekleideten Mann auf dem Pferd angeguckt und seinen Worten gelauscht. Und nun spielt der Nievenheimer selbst den gütigen Mann, und das gleich mehrfach. Angefangen hat es für den 37 Jahre alten Speditionskaufmann aus Nievenheim vor 16 Jahren. Damals übernahm er die Rolle in der Delrather Kita St. Gabriel, die Einrichtung, die er selber besucht hatte. Hoch zu Roß sitzen, ist für Gottschlich kein Problem, ist er doch in Delrath auch Oberst-Adjutant.