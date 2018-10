Neuss: KU Award für das Lukaskrankenhaus in Berlin

KU Award in Berlin

Neuss Mitarbeiter machten mit einer Facebook-Kampagne bei der „Movember“-Aktion mit.

Als sich vor einem Jahr im Lukaskrankenhaus zunehmend mehr Mitarbeiter mit Schnäuzern zeigten, war klar: Es ist „Movember“. Das Kunstwort aus November und Moustache, französisch heißt das Schnurrbart, steht für den Aktionsmonat, in dem die Schnauzbart tragenden Aktivisten für die Männergesundheit werben und ihre Geschlechtsgenossen mahnen, zur Vorsorge zu gehen.

Die Aktion, die im Jahr 2016 von den Urologen des Lukaskrankenhauses getragen wurde, griff im vergangenen Jahr um sich und wurde von einer Marketingaktion begleitet. Die ist nun als preiswürdig erkannt worden: Für seine Movember-Facebook-Kampagne erhielt das Krankenhaus als Sieger den begehrten KU Award in der Hauptkategorie Klinikmarketing. Vergeben wurde der Preis beim KU Managementkongresses in Berlin.

Fast täglich hatte einer der Schnäuzerträger per Facebook-Video ein Statement abgegeben. Immer kurz, mal witzig, mal ernst, mal mahnend, mal nachdrücklich. Auf Facebook wurde der November so zum Kampagnenmonat für die Movember-Aktion. Die Fachjury des KU Award wertete das als herausragend und kürte das Lukas-Marketing in Sachen Movember zum Siegerbeitrag.