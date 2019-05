Verkehrsverein startet in die Saison : An Himmelfahrt startet an der Erft die Barfuß-Saison

An Himmelfahrt startet an der Erft die Barfuß-Saison

Verkehrsverein startet in die Saison

Der Barfußpfad an der Erft wird Donnerstag eröffnet. Foto: Neuss-Marketing

Neuss Der Neusser Barfußpfad verspricht Wellness für die Füße und lockt jährlich viele Besucher nach Neuss. Zum Start der Saison lädt der Verkehrsverein der Stadt Neuss zu Mitmachaktionen und Leckerem vom Grill ein.

Zum Start der Saison lädt der Verkehrsverein der Stadt Neuss große und kleine Besucher am Donnerstag, 30.Mai (Christi Himmelfahrt), von 10 bis 16 Uhr am Barfußpfad zu Mitmachaktionen und Leckerem vom Grill ein. „Es wird sich lohnen, einen Besuch des Barfußpfades in das Feiertagsprogramm einzubinden“, betont Jürgen Sturm, Geschäftsführer des Verkehrsvereins.