Dreister Diebstahl in Neuss : Unbekannte stehlen Bienenstock aus Schule

Der blaue Bienenstock verfügt über zwei Bruträume. Foto: Spychala/Annette Spychala

Neuss Dreister Fall in der Sankt-Konrad-Schule: In der Nacht zu Sonntag wurden dort 1,5 Kilogramm Bienen gestohlen. Die Polizei ermittelt.

Als der Hausmeister der Sankt-Konrad-Schule in Gnadental Annette Spychala am Sonntag um 7 Uhr anrief, hatte er keine guten Nachrichten. Erst am Freitag hatte die Hobby-Imkerin den ersten Kursus ihrer neu gegründeten Bienen-AG in der Schule gegeben. Nun wurde der neue Bienenstock von unbekannten Tätern gestohlen. Samt 1,5 Kilogramm Bienen. „Er stand erst seit rund zwei Wochen dort“, sagt die Hobby-Imkerin.

Dieses Foto zeigt Annette Spychala beim Einfangen der Bienen für die Sankt-Konrad-Schule. Foto: Spychala/Annette Spychala

Als Tatzeitraum nennt sie die Nacht von Samstag auf Sonntag. „Am Samstag war der Bienenstock um 21 Uhr nämlich noch da“, sagt die Neusserin. Den Sachwert des Diebesguts schätzt sie auf rund 350 Euro. Doch sie investierte auch unzählige Arbeitsstunden in den liebevoll gestalteten, auffällig blauen Kasten. Was für Annette Spychala aber noch schwerer wiegt, ist das Unverständnis über diese sinnlose Tat. Die Leidtragenden sind nun nämlich die Kinder, die die Bienen nicht mehr bestaunen können. „Sie waren bei der ersten Stunde so begeistert“, sagt die Neusserin.

Info 700 Bienen-Arten allein in Europa Wie viele Weltweit wird die Zahl der Bienenarten auf rund 20.250 geschätzt. Davon sind in Europa etwa 700 Arten heimisch. Nahrung Bienen ernähren sich rein vegetarisch. Ihre wichtigste Nahrungsquelle sind süße Pflanzensäfte – insbesondere Nektar.

Das Motiv der Täter ist völlig unklar, doch Spychala hat eine Vermutung: „Ich denke, sie hatten es auf Honig abgesehen.“ Doch den gibt es in dem neuen Bienenstock, der über zwei Bruträume verfügt, noch gar nicht zu ernten. Ganz ohne Aufwand ließ sich das Diebesgut aber nicht entfernen. Schließlich war der Stock mit einem Spanngurt befestigt. Bei der Polizei wurde nun Anzeige gegen Unbekannt erstattet, wie Polizeisprecherin Daniela Dässel auf Nachfrage bestätigt.

Seit diesem Jahr gibt Annette Spychala Imker-Kurse im Rhein-Kreis Neuss. Unter anderem auch an der Salvator-Schule in Dormagen. So einen Diebstahl habe sie in der Zeit aber noch nie erlebt. Allerdings sei es in der Vergangenheit mal vorgekommen, dass Unbekannte einen Bienenstock mit Lackspray besprüht und angezündet hätten.

Nicht nur im sozialen Netzwerk Facebook erhielt Annette Spychala breite Unterstützung nachdem sie den Vorfall öffentlich machte. Vor allem Eltern boten ihre Hilfe an und fuhren mit dem Auto durch die Straßen, um zu prüfen, ob der gestohlene Bienenstock bei jemandem im Garten steht. „Es ist einfach gigantisch, wie hilfsbereit alle sind“, sagt sie. Auch ein Imker habe sie bereits kontaktiert, um ihr unter die Arme zu greifen.