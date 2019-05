Europawahl 2019 in Neuss : Grüne sehen Chance auf Direktmandate im Rat

Insgesamt zählten die Wahlhelfer am Sonntagabend 64.168 gültige Stimmen aus. Jede zehnte ging an eine der vielen Kleinstparteien. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Von 29 Wahlbezirken gingen erstmals vier – Dreikönigenviertel, Allerheiligen, Hermannsplatz und Neusserfurth – an die Grünen, die stadtweit zweitstärkste Kraft.

Von Christoph Kleinau

Jede zehnte bei der Europawahl in Neuss abgegebene Stimme ging an eine der Kleinstparteien, die in Statistiken unter „Sonstige“ aufaddiert werden. Für Charlotte Hohn vom Am für Wirtschaftsförderung, die noch in der Wahlnacht die Neusser Ergebnisse analysiert hat, ist das Ausdruck einer Protestwahl. „Viele Neusser hadern mit den großen Parteien“, sagt sie.

Foto: NGZ

Besonders deutlich haben das SPD und CDU gespürt, die auch in Neuss hohe Stimmenverluste hinnehmen mussten. Die SPD fuhr mit 16,3 Prozent (minus 12,1) der Stimmen ihr schlechtestes Ergebnis seit Gründung der Bundesrepublik ein. Die CDU, die auf 30,9 Prozent (minus 9,2) kam, schnitt nur einmal in den vergangenen 70 Jahren noch schlechter ab als am Sonntag – und zwar 2012, als sie mit 30,1 Prozent der Stimmen das Landtagsdirektmandat an die SPD verlor.

Info Eurowahl-Ergebnisse in den Partnerstädten Châlons, Frankreich Die Partei „Rassemblement National“ von Marine Le Pen (26,67 Prozent) lag vor der Bewegung „La République en marche“ von Präsident Emmanuel Macron (21,28 Prozent) und den Grünen „Europe Ecologie“ (11,15 Prozent). Rijeka, Kroatien Sozialdemokraten (28,5 Prozent) vor Christdemokraten (13,6), Unabhängigen (10), Liberalen (7,6) und Rechtskonservativen (6,1).

Wahlgewinner auch in Neuss waren die Grünen, die sich gegenüber der Europawahl im Jahr 2014 um 13 auf 22,7 Prozent verbesserten. Sie waren die einzige Partei, die am Montag unter der Überschrift „Grünes Licht für Neuss“ von sich aus ein Statement veröffentlichte. Tenor: Eine Überraschung – aber auch ein Indiz für gute Arbeit. „Die klare Haltung der Grünen insbesondere zum Klimaschutz und den Werten unserer Demokratie ist mit diesem Ergebnis belohnt worden“, erklärt Parteisprecherin Susanne Benary.

Für die SPD hatte noch am Wahlabend der Parteivorsitzende Sascha Karbowiak enttäuscht Dampf abgelassen. Unter der Überschrift „Berlin, wir müssen reden“ fordert er den Ausstieg aus der Regierungskoalition im Bund und einen personellen Neuanfang. Als SPD-Mitglied unterstützt Bürgermeister Reiner Breuer das ausdrücklich. Er plädiert für einen „scharfen Schnitt auf Bundesebene“ und fordert in den Gremien der Bundes-SPD lokaler Kompetenz mehr Gewicht zu geben. Als Bürgermeister merkt Breuer zur Wahl nur an: Die Parteien müssten ihre Konsequenzen ziehen, er selbst sehe sich darin bestätigt, bei der Umwelt- und Klimaschutzpolitik, der er sich schon vor der Wahl widmete, „noch stärker tätig zu werden“.

Das Wahlergebnis insgesamt weist für Andreas Galland keine Neuss-Spezifika auf. CDU und SPD liegen trotz herber Verluste vor Ort noch besser als der Bundesdurchschnitt ihrer Partei, AfD (8,3 Prozent) und Linke (3,8 Prozent) leicht darunter. Die FDP freut sich mit 7,6 Prozent etwas besser als die Liberalen im Bund abgeschnitten zu haben.

Die AfD entsendet mit Gunnar Beck den einzigen Europaabgeordneten mit Wohnsitz Neuss. Der 53-Jährige, der seit 2005 an einer Londoner Hochschule lehrt, ist in Hoisten gemeldet. Über die Bundeslisten ihrer Partei gewählt wurden Stefan Berger (CDU), Petra Kammerevert (SPD) und Moritz Körner (FDP), die in Neuss kandidierten.