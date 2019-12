„Kostenloser Stresstest“ in Neuss : Scientology wirbt in der Innenstadt

Scientology wirbt in der Innenstadt

„Kostenloser Stresstest“ in Neuss

Neuss Die umstrittene Organisation lockt mit einem „kostenlosen Stresstest“.

Für Aufsehen sorgte jetzt ein Stand in der Neusser Innenstadt – und das nicht wegen seiner knallig-roten Farbe. „Kostenlose Stresstests“ wurden unter dem kleinen Pavillon angeboten. Das wirkt allerdings nur auf den ersten Blick harmlos. Denn hinter dem „kostenlosen Stresstest“ verbirgt sich Scientology. Eine Vereinigung, die bereits seit dem Jahr 1997 in mehreren Bundesländern aufgrund eines Beschlusses der Innenministerkonferenz durch den Verfassungsschutz beobachtet wird. „Aus einer Vielzahl von Informationsquellen ergibt sich, dass die Scientology-Organisaion wesentliche Grund- und Menschenrechte wie die Menschenwürde, das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit und das Recht auf Gleichbehandlung außer Kraft setzen will. Sie strebt darüber hinaus eine Gesellschaft ohne allgemeine und gleiche Wahlen an“, heißt es vom Bundesamt für Verfassungsschutz.