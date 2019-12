Konzert in Neuss : Cantica Nova und Bachs „Magnificat“

Neuss Der Erwachsenenchor der Musikschule feierte mit einem Konzert im Zeughaus sein 30-jähriges Bestehen.

Seit 1989 leitet Markus Mostert den Erwachsenenchor der Neusser Musikschule „Cantica Nova“, der damals von jungen Sängern gegründet wurde. Die Chormitglieder sind überwiegend mit dem Chor erwachsen geworden, in den vergangenen Konzerten traten sie zusammen mit dem Kölner Kammerchor „Musica Mundi“ auf, den Markus Mostert seit 1996 leitet. Das war auch jetzt beim Weihnachtskonzert im sehr gut besuchten Zeughaus so, das zugleich ein Jubiläumskonzert war.

Diese Chorgemeinschaft ist in allen Stimmen ausgezeichnet besetzt, vor allem auch in den Männerstimmen mit acht Tenören und elf Bässen, oft ein Mangelfach bei klassischen Chören. Entsprechend kräftiger Chorklang leitete die Kantate „Wachet auf, ruft uns die Stimme“ von Johann Sebastian Bach ein. Besonders schön kam der vierte Satz, in dem der Chortenor in das Streicher-Unisono hinein „die Wächter singen“ hört. Das „Neue Rheinische Kammerorchester Köln“ begleitete auf modernem Instrumentarium höchst zuverlässig, gelegentlich wie. bei Heinrich Schütz’ Motette „Hodie Christus natus est“ nur mit wenigen Instrumenten.