Adventsfrühstück für Ehrenamtliche in Neuss : Heimatministerin - „Erfttal gehört Ihnen“

Adventsfrühstück für Ehrenamtliche in Neuss

Neuss Integration ist, wenn sich Ur-Neusser und Migranten gut verstehen. Dafür arbeiten ehrenamtlich Engagierte. Die „Fraktion Erfttal“ ist ihr Ziel. Ina Scharrenbach fragt beim Adventsfrühstück: „Was bedeutet für Sie Heimat in Erfttal?“

Jeder Vierte der mehr als 5000 Erfttaler ist ein Ausländer. Wo viele Zugezogene und Migranten leben, dort gibt es besonders viel Unbekanntes. „Es gilt, dieses Unbekannte bekannt zu machen“, fordert Ina Scharrenbach (43): „Erfttal ist Ihr Stadtteil. Erfttal gehört Ihnen. Sagen Sie stolz: Ich bin Erfttaler.“ Die nordrhein-westfälische Heimatministerin sprach am Dienstag beim Adventsfrühstück, zu dem der Stadtverordnete Heinz Sahnen (72) bereits zum 17. Mal ehrenamtlich engagierte Menschen ins Kontakt Erfttal eingeladen hatte.

Angetippt durch Christian Benzing vom Martinskomitee bekannte sich die Ministerin zum Martinsfest als das Fest, das wie kein anderes belege, wie die Menschen zusammenleben wollen: „Der Stärkere hilft dem Schwächeren.“ Da spendete auch Ridvan „Richie“ Ucar der CDU-Politikerin aus Düsseldorf Beifall. Der Streetworker, dessen Einsatzzentrale ein Bauwagen im Hof des Kontakt Erfttal ist, kandidiert in einem Jahr erstmals für den Stadtrat – als SPD-Bewerber. Ucar belegte, was der evangelische Pfarrer Sebastian Appelfeller (39) zuvor gesagt hatte: „Erfttal engagiert sich nicht politisch, sondern gesellschaftlich.“ Als Ratsherr Tören Welsch (51, SPD) vor einigen Monaten starb, „haben wir einen von uns zu Grabe getragen. Nicht einen von einer Gruppe.“ Der Geistliche verglich Erfttal, das nur über eine Straßenzufahrt verfügt, mit einer Hallig in der Nordsee: „Wer dort oder hier wohnt, der muss miteinander auskommen.“