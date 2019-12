Internationale Tanzwochen Neuss : Unterhaltsame Wundertüte des Tanzes

Neuss Die Compagnie von Erik Gauthier gastierte bei den Tanzwochen in der ausverkauften Stadthalle.

Die nette Szene teilte den ersten Programmpunkt von „Classy Classics“ beim Gastspiel der Stuttgarter Gauthier Dance Company. Der Choreograph Ohad Naharin hat das Stück „Decadance“ ursprünglich für seine eigene Batsheva Dance Company einstudiert. Zu verschiedenen Musiktiteln zeigen 16 Tänzerinnen und Tänzer, was im Tanzhaus so alles möglich ist, wenn der Chef einmal woanders weilt. Es geht um Ausgelassenheit, um Knäuel-Zauber, um die Verulkung des Kasernentons: „Jetzt freuen, aber im Gleichschritt!“

Die Warm-Ups werden zu lustvollem Gender-Spiel, mal ergreift der Rhythmus die Tänzer und macht sie zu Kabuki-Puppen, mal haben sie einen Heidenspaß beim Aus-der-Reihe-tanzen. Und irgendwann lockt man dann das ahnungslose Geburtstagskind auf die Bühne. Naharins 50-Minuten-Stück ist eine äußerst unterhaltsame Wundertüte, die für jede Stadt auf der Gastspielreise neu gefüllt wird. Bei der Füllung für die Tanzwochen hatte man allerdings die Knaller bereits in die erste Hälfte gesteckt, so dass der zweite Teil etwas zerdehnt wirkte.

Seit über 20 Jahren lebt der Kanadier Eric Gauthier in Stuttgart, mit deutscher Frau und deutschen Kindern. 1996 kam er dort an das Ballett, wo er 2002 zum Solotänzer ernannt wurde. Auch später, als Choreograph und Künstlerischer Leiter seines eigenen Tanzensembles, ließ er sich Auftritte als Tänzer nicht nehmen. Bei den „Classy Classics“ ist Gauthier nicht auf der Bühne. Sein Programm feiert aber Meisterstücke des zeitgenössischen Tanzes, ergänzt durch Lieblingsstücke seiner Stuttgarter Company. Eines dieser Lieblingsstücke ist die Miniaturkomödie „Orchestra of Wolves“ aus dem Jahr 2009. Ein sechsköpfiges Wolfsrudel musiziert, doch die Musiker wollen den Leitwolf, also ihren Dirigenten, wechseln. Zum bekannten ersten Satz aus Beethovens fünfter Sinfonie ziehen die Tänzer in Wolfsmasken immer engere Kreise um das Podest in der Mitte. Dort wehrt sich der Chef, zunächst mit dem Dirigier-Stab, dann mit dem Florett. Eine köstliche Einlage, belohnt mit langem Applaus.