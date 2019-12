Acoustic Concerts in Neuss : Immanent politisch – mit vielschichtiger Musik

Neuss Die kongolesische Sängerin Gasandji war zu Gast bei den „Acoustic Concert“ im Neusser Kulturkeller.

Die Überraschung war am Anfang des Konzerts, als die in der Republik Kongo geborene, seit langem in Paris lebende Sängerin Gasandji mit ihrem Landsmann, dem Gitarristen Kired Dongola, die Bühne im Kulturkeller bestieg: Ihr rasierter Schädel, den sie auf den Pressefotos noch stolz in die Kamera gereckt hat, ist einem voluminösen Afro-Look gewichen. Doch ihre neue Frisur ist es nicht allein, womit die junge Kongolesin ihr Publikum in den Bann schlägt. Es sind ihr herzerfrischendes Lachen, ihre strahlenden Augen und ihr nonchalanter Charme, die ihr die Herzen der vielen Besucher sichern.