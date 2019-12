Berufsparcours in Neuss : 400 Schüler suchen Job-Inspiration

Neuss Zum fünften Mal luden die Stadt Neuss, Metall NRW und das Technikzentrum Minden-Lübbecke jetzt gemeinsam zum sogenannten Berufsparcours. 13 Unternehmen und Institutionen stellten verschiedene Jobs vor.

Was soll ich werden? Welche Talente habe ich? Und für welchen Beruf eigne ich mich dadurch? Wenn es gut gelaufen ist, dann haben etliche Neusser Schüler am Dienstag auf diese Fragen eine Antwort gefunden – beim Berufsparcours in der Mensa der Gesamtschule an der Erft. Zum fünften Mal hatten die Stadt Neuss, Metall NRW und das Technikzentrum Minden-Lübbecke diese Veranstaltung organisiert. Neben der Gesamtschule nahmen die Realschule Holzheim, die Herbert-Karrenberg-Schule und die Comenius-Gesamtschule teil.